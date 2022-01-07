Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Valorizado, Gabriel Sara é um dos principais jogadores do São Paulo para esta temporada
futebol

Valorizado, Gabriel Sara é um dos principais jogadores do São Paulo para esta temporada

Meio-campista se destacou na temporada passada e se tornou peça fundamental no time...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jan 2022 às 08:00

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 08:00

Gabriel Sara, de 22 anos, terminou a temporada passada como um dos principais jogadores do elenco do São Paulo. Em 2021,o meia entrou em campo em 47 oportunidades, marcando 10 gols, além de três assistências. Foi a temporada em que o jogador mais marcou gols na carreira.Os bons números e o que mostrou em campo fazem com que Sara comece a temporada com a confiança da torcida ao seu lado. Outro ponto importante é que o atleta pode desempenhar diferentes funções no meio-campo, podendo ser utilizado por Rogério Ceni em esquemas táticos distintos e, ainda assim, ser efetivo.
Na reta final do Campeonato Brasileiro de 2021, o meia sofreu uma entorse no joelho esquerdo e, por isso, desfalcou o Tricolor nas últimas rodadas. Apesar disso, Sara retornou aos trabalhos antes do restante do elenco são-paulino para iniciar os trabalhos.Com contrato até o final de 2024, Gabriel Sara é visto como um dos jogadores que podem dar receitas ao time do Morumbi caso surja alguma proposta no mercado da bola. Por enquanto, o jogador tem a permanência assegurada para esta temporada.
Crédito: OmeiaGabrielSaraéumdosprincipaisjogadoresdoelencodoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados