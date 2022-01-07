Valorizado, Gabriel Sara é um dos principais jogadores do São Paulo para esta temporada

Gabriel Sara, de 22 anos, terminou a temporada passada como um dos principais jogadores do elenco do São Paulo. Em 2021,o meia entrou em campo em 47 oportunidades, marcando 10 gols, além de três assistências. Foi a temporada em que o jogador mais marcou gols na carreira.Os bons números e o que mostrou em campo fazem com que Sara comece a temporada com a confiança da torcida ao seu lado. Outro ponto importante é que o atleta pode desempenhar diferentes funções no meio-campo, podendo ser utilizado por Rogério Ceni em esquemas táticos distintos e, ainda assim, ser efetivo.