Valorizado, Gabriel Sara é um dos principais jogadores do São Paulo para esta temporada

Gabriel Sara, de 22 anos, terminou a temporada passada como um dos principais jogadores do elenco do São Paulo. Em 2021,o meia entrou em campo em 47 oportunidades, marcando 10 gols, além de três assistências. Foi a temporada em que o jogador mais marcou gols na carreira.Os bons números e o que mostrou em campo fazem com que Sara comece a temporada com a confiança da torcida ao seu lado. Outro ponto importante é que o atleta pode desempenhar diferentes funções no meio-campo, podendo ser utilizado por Rogério Ceni em esquemas táticos distintos e, ainda assim, ser efetivo.
Na reta final do Campeonato Brasileiro de 2021, o meia sofreu uma entorse no joelho esquerdo e, por isso, desfalcou o Tricolor nas últimas rodadas. Apesar disso, Sara retornou aos trabalhos antes do restante do elenco são-paulino para iniciar os trabalhos.Com contrato até o final de 2024, Gabriel Sara é visto como um dos jogadores que podem dar receitas ao time do Morumbi caso surja alguma proposta no mercado da bola. Por enquanto, o jogador tem a permanência assegurada para esta temporada.