Valores definidos para Flamengo e Corinthians pelo Brasileiro feminino

A torcida do Flamengo tem comparecido sempre que o time vem ao Kleber Andrade. Agora é vez de prestigiar o time feminino do Rubro-Negro Crédito: Fernando Madeira

O torcedor que quiser assistir ao jogo de ida das semifinais do Brasileirão Feminino, entre Flamengo e Corinthians , marcado para este domingo, dia 8 de setembro, às 14h, no Kleber Andrade , em Cariacica, já pode comprar os ingressos a partir desta quarta-feira.

Inicialmente as vendas se dão pela Internet, no site www.fanpass.com.br, porém as lojas físicas também venderão ingressos a partir desta quinta-feira, em pontos de venda espalhados pela Grande Vitória (confira a lista abaixo). Haverá também a comercialização de ingressos na bilheteria do Kleber Andrade no dia da partida.

Os valores praticados serão os mesmos da decisão do Brasileiro sub-17, entre as mesmas equipes: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia).

Gabi Zanotti, meia-atacante do Corinthians, é capixaba e uma das estrelas desse jogão Crédito: Bruno Teixeira Rolo/Corinthians

A logística da partida será feita pela CBF, em conjunto com junto com a Federação de Futebol do Espírito Santo e pelo Flamengo, time mandante nessa partida.

Ainda não foram divulgados a carga total de ingressos e também o mapa de separação de torcidas, mas a tendência é que sejam os mesmos utilizados na final do sub-17.

Confira os pontos de venda

Lojas físicas

Dias 5, 6 e 7 de setembro

Forma de Pagamento: dinheiro, débito e crédito

Ademar Cunha

Av. Expedito Garcia, 159 - Campo Grande - Cariacica

Horário de Funcionamento: 09h às 18h

Ademar Cunha

Av. Segunda Avenida, 24 - Laranjeiras - Serra

Horário de Funcionamento: 09h às 18h

Ademar Cunha

Av. Sergio Cardoso, 248 - Novo México - Vila Velha

Horário de Funcionamento: 09h às 18h

Ademar Cunha

Av Jerônimo Monteiro, 1.500 - Centro - Villa Velha

Horário de Funcionamento: 09h às 18h

Maverick

Shopping Mestre Álvaro, Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles - Serra

Horário de Funcionamento: 10h às 22h

Quiosque Acesso VIP

Shopping Vitória 2. Piso - Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória

Horário de Funcionamento: 10h às 22h

Libanesa Homem

Rua Aleixo Neto, 1158 - Praia do Canto - Vitória

Horário de Funcionamento: 09h às 20h

Casa do Torcedor

Galeria "OK Supermercados" Av. Reta da Penha - Santa Luzia - Vitória

Horário de Funcionamento: 10h às 22h

Bilheteria do Estádio Kleber Andrade

Dia 8 de setembro

Horário: 08h às 12h