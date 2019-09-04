Valores definidos para Flamengo e Corinthians pelo Brasileiro feminino

O torcedor que quiser assistir ao jogo de ida das semifinais do Brasileirão Feminino, entre Flamengo e Corinthians, marcado para este domingo, dia 8 de setembro, às 14h, no Kleber Andrade, em Cariacica, já pode comprar os ingressos a partir desta quarta-feira.
Inicialmente as vendas se dão pela Internet, no site www.fanpass.com.br, porém as lojas físicas também venderão ingressos a partir desta quinta-feira, em pontos de venda espalhados pela Grande Vitória (confira a lista abaixo). Haverá também a comercialização de ingressos na bilheteria do Kleber Andrade no dia da partida.
Os valores praticados serão os mesmos da decisão do Brasileiro sub-17, entre as mesmas equipes: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia).
A logística da partida será feita pela CBF, em conjunto com junto com a Federação de Futebol do Espírito Santo e pelo Flamengo, time mandante nessa partida.
Ainda não foram divulgados a carga total de ingressos e também o mapa de separação de torcidas, mas a tendência é que sejam os mesmos utilizados na final do sub-17.
Confira os pontos de venda
Lojas físicas
Dias 5, 6 e 7 de setembro
Forma de Pagamento: dinheiro, débito e crédito
Ademar Cunha
Av. Expedito Garcia, 159 - Campo Grande - Cariacica
Horário de Funcionamento: 09h às 18h
Ademar Cunha
Av. Segunda Avenida, 24 - Laranjeiras - Serra
Horário de Funcionamento: 09h às 18h
Ademar Cunha
Av. Sergio Cardoso, 248 - Novo México - Vila Velha
Horário de Funcionamento: 09h às 18h
Ademar Cunha
Av Jerônimo Monteiro, 1.500 - Centro - Villa Velha
Horário de Funcionamento: 09h às 18h
Maverick
Shopping Mestre Álvaro, Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles - Serra
Horário de Funcionamento: 10h às 22h
Quiosque Acesso VIP
Shopping Vitória 2. Piso - Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória
Horário de Funcionamento: 10h às 22h
Libanesa Homem
Rua Aleixo Neto, 1158 - Praia do Canto - Vitória
Horário de Funcionamento: 09h às 20h
Casa do Torcedor
Galeria "OK Supermercados" Av. Reta da Penha - Santa Luzia - Vitória
Horário de Funcionamento: 10h às 22h
Bilheteria do Estádio Kleber Andrade
Dia 8 de setembro
Horário: 08h às 12h
Forma de Pagamento: dinheiro, débito e crédito