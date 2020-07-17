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Valor de cadeiras cativas do estádio do Galo deve ficar entre R$ 25 mil a R$ 32 mil por 15 anos de uso

O início das vendas devem começar no mês de novembro de 2020...

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 21:36

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 21:36
Crédito: Divulgação MRV/Atlético-MG
O Atlético-MG está com a expectativa de iniciar as iniciar as vendas das cadeiras cativas do seu estádio, a Arena MRV, a partir de novembro. Pelo menos é a meta do presidente da MRV Engenharia, Rafael Menin, que contou os planos sobre comercializar o assentos, que terão três faixas de preço, dependendo da localização no estádio. -A ideia é começar a venda talvez em outubro ou novembro. Vai ter três preços de acordo com a localização da cadeira: no centro, mais premium, talvez nas duas laterais e talvez do outro lado do campo também. A gente está fechando a tabela- disse em entrevista à Rádio da Massa. Rafael Menin revelou como andam os estudos de valores e planos para o torcedor fazer os pagamentos. -Os valores vão ficar entre 25 mil e 32 mil, algo assim. (O torcedor) terá 15 anos para usar a cadeira. Vamos ter planos de pagamento, com parcelamento em até 48 parcelas-disse. O estádio alvinegro já está em obras e terá capacidade para receber 46 mil pessoas e tem previsão de conclusão para 2022.

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