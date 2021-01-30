Valladolid-ESP, clube de Ronaldo Fenômeno, tenta convencer o Galo a emprestar Marrony

O time de Ronaldo Fenômeno, o Real Valladolid, do qual é dono, e que disputa a primeira divisão da Espanha, mostrou interesse no atacante Marrony, do Atlético-MG. A informação é do jornal “Hoje em Dia”, confirmada pelo L!. O time espanhol queria o jogador por empréstimo agora, durante a janela europeia de transferências, com a possibilidade de compra ao fim do contrato, que iria até o término desta temporada. Porém, o Galo recusou a oferta inicialmente, já que na reta final do Brasileiro, ficou sem Keno, lesionado no cotovelo, sem previsão de retorno. O Valladolid não se deu por vencido e tentará convencer o Atlético abrir negociações, pois o jogador tem a indicação direta de Ronaldo, que tentou levar Marrony para a Espanha quando ainda estava no Vasco.