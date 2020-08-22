Valendo a ponta da Série B, Paraná e Operário-PR se enfrentam na Vila Capanema

Crédito: Rafael Volski/Operário

No próximo domingo (23), às 11h, Operário-PR e Paraná se enfrentam na Vila Capanema em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O duelo regional marca o duelo dos líderes da competição. Com três vitórias e um empate, os mandantes ocupam o topo da tabela, enquanto que, com duas vitórias e dois empates, o Fantasma é o segundo. Pelo estadual, o Paraná levou a melhor, vencendo pelo placar mínimo.

Na análise do meio-campista Thomaz, a equipe de Ponta Grossa tem ciência d importância do confronto, mas descarta qualquer tipo de "preparação especial! para o compromisso que ocorrerá na capital paranaense:

- A preparação está sendo igual de todos os jogos, claro que é um jogo importante, é um rival direto ali na parte de cima da tabela e um clássico do estado, acredito que será um grande jogo.