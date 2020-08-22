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futebol

Valendo a ponta da Série B, Paraná e Operário-PR se enfrentam na Vila Capanema

Tricolor e Fantasma se reencontram na temporada após confronto no estadual onde os anfitriões no próximo domingo (23) saíram vencedores...
LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2020 às 13:27

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 13:27

Crédito: Rafael Volski/Operário
No próximo domingo (23), às 11h, Operário-PR e Paraná se enfrentam na Vila Capanema em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.
O duelo regional marca o duelo dos líderes da competição. Com três vitórias e um empate, os mandantes ocupam o topo da tabela, enquanto que, com duas vitórias e dois empates, o Fantasma é o segundo. Pelo estadual, o Paraná levou a melhor, vencendo pelo placar mínimo.
Na análise do meio-campista Thomaz, a equipe de Ponta Grossa tem ciência d importância do confronto, mas descarta qualquer tipo de "preparação especial! para o compromisso que ocorrerá na capital paranaense:
- A preparação está sendo igual de todos os jogos, claro que é um jogo importante, é um rival direto ali na parte de cima da tabela e um clássico do estado, acredito que será um grande jogo.
Apesar de ter na próxima semana um importante jogo pela Copa do Brasil onde receberá também na Vila o Botafogo (perdeu a ida por 1 a 0 no Rio de Janeiro), o comportamento nas atividades do técnico Alan Aal indicam que a equipe deve ir para o encontro contra o Fantasma sem pensar em poupar peças.

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