Valencia x Barcelona: onde assistir e prováveis escalações

O Barcelona precisa vencer para continuar sonhando com o título de La Liga. Para isso, terá um duro confronto pela frente. Neste domingo, os catalães visitam o Valencia, às 16h (de Brasília).
Antes da partida, Ronald Koeman falou sobre a disputa do título em La Liga.- É um campeonato forte, com times muito bons. São quatro times lutando pela LaLiga. Estão em três pontos entre eles. Se você não está bem, emperrado, se falta alguma coisa, você paga caro. Não existe uma equipa superior às restantes. Se não estiver bem, perde pontos. Isso mostra que é um campeonato muito forte.
FICHA TÉCNICAValencia x BarcelonaData e horário: 02/05/2021, às 16h (de Brasília)Local: Mestalla (Valencia, ESP)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESValenciaDoménech; Wass, Gabriel Paulista, Guillamón, Gayá; Musah, Racic, Carlos Soler, Gonzalo Guedes; Gómez e Gameiro.
BarcelonaTer Stegen; Mingueza, Piqué e Umtiti; Sergi Roberto, de Jong, Busquets, Pedri e Jordi Alba; Messi e Griezmann.