Valencia x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP

O Atlético de Madrid busca se recuperar da derrota sofrida para o Liverpool no meio de semana pela Champions League e viaja para encarar o Valencia neste domingo, às 12h15 (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. Os colchoneros buscam seguir na cola dos líderes da La Liga e se manter em zona de Liga dos Campeões.Principais desafios

- Será um jogo longo, trabalhado e com muito esforço de ambos os lados. Acredito em um início forte do Valencia por jogarmos 60 minutos com um a menos na última partida. Temos que ter concentração, estar em estado de alerta e procurar os caminhos - ressaltou Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid.

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Rival irregular

O Valencia, assim como o Atlético de Madrid, também conquistou um triunfo no último confronto pela La Liga. No entanto, a equipe de Bordalás mostra muita irregularidade apesar do bom início. Ainda assim, o clube deve lutar por uma vaga na próxima Europa League.

FICHA TÉCNICA:Valencia x Atlético de Madrid

Data e horário: 7/11/2021, às 12h15 (de Brasília)Local: Estádio de Mestalla, em Valencia (ESP)Onde assistir: Fox Sports e Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:VALENCIA (Técnico: Javier Bordalás)Cillessen; Foulquier, Diakhaby, Alderete e Gaya; Soler, Wass, Guillamon e Costa; Guedes e Marcos André

Desfalques: Gabriel Paulista, Maxi Gomez, Denis Cheryshev e Toni Lato (machucados)

ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Savic, Gimenez e Hermoso; Trippier, Koke, De Paul e Carrasco; João Félix, Suárez e Griezmann