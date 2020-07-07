Valencia vence Valladolid e volta a sonhar com competições europeias

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Pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, o Valencia venceu o Real Valladolid por 2 a 1. Gómez e Lee Kangin marcaram para os mandantes, enquanto Garcia diminuiu para os visitantes.

NO FINALZINHOLee Kangin entrou aos 19 minutos do segundo tempo. Aos 44, o atacante recebeu na lateral do campo, limpou a marcação e chutou colocado no cantinho para desempatar a partida. O belo gol garantiu a vitória dos donos da casa.

AINDA DÁCom a vitória, o Valencia volta a sonhar com uma classificação para competições europeias. Com 50 pontos, ocupa a 8ª colocação. Getafe é o sexto com 53, mas ainda não jogou na rodada.