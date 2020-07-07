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futebol

Valencia vence Valladolid e volta a sonhar com competições europeias

Partida desta terça-feira abriu a 35ª rodada do Campeonato Espanhol...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 19:34

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 19:34

Crédito: Divulgação
Pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, o Valencia venceu o Real Valladolid por 2 a 1. Gómez e Lee Kangin marcaram para os mandantes, enquanto Garcia diminuiu para os visitantes.
NO FINALZINHOLee Kangin entrou aos 19 minutos do segundo tempo. Aos 44, o atacante recebeu na lateral do campo, limpou a marcação e chutou colocado no cantinho para desempatar a partida. O belo gol garantiu a vitória dos donos da casa.
AINDA DÁCom a vitória, o Valencia volta a sonhar com uma classificação para competições europeias. Com 50 pontos, ocupa a 8ª colocação. Getafe é o sexto com 53, mas ainda não jogou na rodada.
PRÓXIMOS COMPROMISSOS​No sábado (11), o Real Valladolid recebe o Barcelona, às 14h30 (horário de Brasília). Já no domingo (12), o Valencia visita o Leganés, às 14h30.

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