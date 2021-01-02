Valencia tenta contratar Eriksen, da Inter de Milão, por empréstimo

Crédito: Divulgação / Site oficial da Inter de Milão

Sem muitas chances e pouco prestígio com Antonio Conte, Christian Eriksen deve ser negociado pela Inter de Milão. O Valencia aparece como um dos principais interessados e busca um empréstimo do dinamarquês, informa o jornal "La Gazzetta dello Sport".

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANOEm algumas oportunidades, Eriksen foi a público reclamar da situação vivida na Inter de Milão e chegou a dizer que Conte o escalava na posição errada. Ele foi titular em apenas cinco partidas pelos nerazzurris.