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futebol

Valencia tenta contratar Eriksen, da Inter de Milão, por empréstimo

Meio-campista dinamarquês não conseguiu render o esperado na Itália e deve ser negociado pela equipe de Antonio Conte nesta janela de transferências...
LanceNet

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Publicado em 

02 jan 2021 às 09:16

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 09:16

Crédito: Divulgação / Site oficial da Inter de Milão
Sem muitas chances e pouco prestígio com Antonio Conte, Christian Eriksen deve ser negociado pela Inter de Milão. O Valencia aparece como um dos principais interessados e busca um empréstimo do dinamarquês, informa o jornal "La Gazzetta dello Sport".
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANOEm algumas oportunidades, Eriksen foi a público reclamar da situação vivida na Inter de Milão e chegou a dizer que Conte o escalava na posição errada. Ele foi titular em apenas cinco partidas pelos nerazzurris.
A Inter de Milão pretende negociar o jogador nesta janela de transferências. O Valencia, além de outros clubes que quiserem contar com o dinamarquês, terá um entrave no alto salário de Eriksen: o jogador recebe cerca de 7,5 milhões de euros anuais (cerca de R$ 47 milhões.

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