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futebol

Valencia se despede de Ferrán Torres e deseja sorte ao atacante no City

Espanhol de 20 anos chegou ao clube do Mestalla com apenas sete anos de idade. Jogador foi confirmado como novo reforço do Manchester City nesta terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 17:27

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 17:27

Crédito: AFP
Após a confirmação de que Ferrán Torres é o novo reforço do Manchester City, o Valencia, clube que o revelou para o futebol, se despediu do atleta nas redes sociais. Em postagem no Twitter, os "Che" desejaram sucesso ao atacante no time de Pep Guardiola.- Você chegou com sete anos à nossa academia (categoria de base). Acompanhamos este processo de formação como jogador de futebol e como pessoa. Agora, você decidiu que neste ponto nossos caminhos se separam. Boa sorte em sua nova jornada com o Manchester City.
Como profissional do Valencia, Ferrán Torres disputou 97 partidas e marcou nove gols, além de dar 12 assistências. Na última temporada, foram 44 jogos disputados, com seis gols e oito assistências.

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