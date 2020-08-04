Valencia se despede de Ferrán Torres e deseja sorte ao atacante no City

Após a confirmação de que Ferrán Torres é o novo reforço do Manchester City, o Valencia, clube que o revelou para o futebol, se despediu do atleta nas redes sociais. Em postagem no Twitter, os "Che" desejaram sucesso ao atacante no time de Pep Guardiola.- Você chegou com sete anos à nossa academia (categoria de base). Acompanhamos este processo de formação como jogador de futebol e como pessoa. Agora, você decidiu que neste ponto nossos caminhos se separam. Boa sorte em sua nova jornada com o Manchester City.