Valencia prepara nova oferta por Harry Winks, do Tottenham

O Valencia tenta garantir a contratação de Harry Winks por empréstimo. Após a primeira proposta ter sido rejeitada, o clube espanhol prepara uma nova investida, de acordo com o "Daily Mail".

Javi Gracia, treinador do Valencia, gosta muito do estilo de Winks. Para ele, o meio-campista inglês é a prioridade da janela de transferências de janeiro. O jogador não estava sendo utilizado por José Mourinho, mas nos últimos jogos começou como titular, o que pode complicar a operação.Desde que chegou ao clube no último verão, Gracia tem insistido com os dirigentes por contratações. O desejo do comandante é de um volante e um zagueiro. Anil Murthy, presidente do Valencia, revelou que espera esses reforços por meio de empréstimos.