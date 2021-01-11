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futebol

Valencia prepara nova oferta por Harry Winks, do Tottenham

José Mourinho, porém, não pretende abrir mão do
meio-campista e deve dificultar a negociação...

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 09:30

LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2021 às 09:30
Crédito: IAN WALTON / POOL / AFP
O Valencia tenta garantir a contratação de Harry Winks por empréstimo. Após a primeira proposta ter sido rejeitada, o clube espanhol prepara uma nova investida, de acordo com o "Daily Mail".
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Javi Gracia, treinador do Valencia, gosta muito do estilo de Winks. Para ele, o meio-campista inglês é a prioridade da janela de transferências de janeiro. O jogador não estava sendo utilizado por José Mourinho, mas nos últimos jogos começou como titular, o que pode complicar a operação.Desde que chegou ao clube no último verão, Gracia tem insistido com os dirigentes por contratações. O desejo do comandante é de um volante e um zagueiro. Anil Murthy, presidente do Valencia, revelou que espera esses reforços por meio de empréstimos.

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