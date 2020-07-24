Valencia não pretende reduzir o valor de Ferrán Torres, diz jornal britânico

De acordo com o jornal britânico 'The Telegraph, o Valencia não pretende reduzir o valor de Ferrán Torres, apesar do jogador ter apenas mais um ano de contrato. Cobiçado pelo Manchester City, o atleta é um dos destaques do clube espanhol, que só pretende liberá-lo pelo valor de sua cláusula, algo em torno de 100 milhões de euros.
Nas última semanas, o representante do atleta se reuniu com os dirigentes do Manchester City, mas o acordo não foi concretizado. O técnico Pep Guardiola vê o jogador como substituto ideal de Leroy Sané, que foi negociado com o Bayern de MuniqueO espanhol, de apenas 20 anos, tem contrato com o Valencia até junho de 2021 e a partir de janeiro estará livre para assinar com qualquer clube. No entanto, a diretoria segue irredutível, mesmo com a proximidade do fim do contrato e o risco de perdê-lo de graça na virada do ano.
Desde que ingressou no time profissional, Ferrán Torres participou de 93 partidas e marcou 9 gols com a camisa do Valencia. Mesmo muito jovem, ele já conquistou uma Copa do Rei (2018-19) pelo clube espanhol e duas Eurocopas pelas seleções de base da Espanha. Em 2017, pela Sub-17: e em 2019 pela Sub-19.