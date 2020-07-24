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futebol

Valencia não pretende reduzir o valor de Ferrán Torres, diz jornal britânico

Segundo o 'The Telegraph', apesar de ser cobiçado pelo Manchester City,  clube espanhol pede 100 milhões de euros pelo atleta e não vê razão para diminuir o preço do jogador...
LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2020 às 12:43

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 12:43

Crédito: AFP
De acordo com o jornal britânico 'The Telegraph, o Valencia não pretende reduzir o valor de Ferrán Torres, apesar do jogador ter apenas mais um ano de contrato. Cobiçado pelo Manchester City, o atleta é um dos destaques do clube espanhol, que só pretende liberá-lo pelo valor de sua cláusula, algo em torno de 100 milhões de euros.
Nas última semanas, o representante do atleta se reuniu com os dirigentes do Manchester City, mas o acordo não foi concretizado. O técnico Pep Guardiola vê o jogador como substituto ideal de Leroy Sané, que foi negociado com o Bayern de MuniqueO espanhol, de apenas 20 anos, tem contrato com o Valencia até junho de 2021 e a partir de janeiro estará livre para assinar com qualquer clube. No entanto, a diretoria segue irredutível, mesmo com a proximidade do fim do contrato e o risco de perdê-lo de graça na virada do ano.
Desde que ingressou no time profissional, Ferrán Torres participou de 93 partidas e marcou 9 gols com a camisa do Valencia. Mesmo muito jovem, ele já conquistou uma Copa do Rei (2018-19) pelo clube espanhol e duas Eurocopas pelas seleções de base da Espanha. Em 2017, pela Sub-17: e em 2019 pela Sub-19.

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