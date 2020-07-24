Valencia não pretende reduzir o valor de Ferrán Torres, diz jornal britânico

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De acordo com o jornal britânico 'The Telegraph, o Valencia não pretende reduzir o valor de Ferrán Torres, apesar do jogador ter apenas mais um ano de contrato. Cobiçado pelo Manchester City, o atleta é um dos destaques do clube espanhol, que só pretende liberá-lo pelo valor de sua cláusula, algo em torno de 100 milhões de euros.

Nas última semanas, o representante do atleta se reuniu com os dirigentes do Manchester City, mas o acordo não foi concretizado. O técnico Pep Guardiola vê o jogador como substituto ideal de Leroy Sané, que foi negociado com o Bayern de MuniqueO espanhol, de apenas 20 anos, tem contrato com o Valencia até junho de 2021 e a partir de janeiro estará livre para assinar com qualquer clube. No entanto, a diretoria segue irredutível, mesmo com a proximidade do fim do contrato e o risco de perdê-lo de graça na virada do ano.