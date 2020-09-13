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futebol

Valencia fica atrás duas vezes, mas vira e estreia com vitória sobre o Levante no Campeonato Espanhol

Morales abriu o placar com apenas um minuto de jogo,
mas o placar terminou 4 a 2 para os mandantes...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 18:21

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2020 às 18:21
Crédito: JOSE JORDAN / AFP
Na abertura do Campeonato Espanhol 20/21, o Valencia venceu o Levante, em casa, por 4 a 2. Morales marcou duas vezes para os visitantes, mas Gabriel Paulista, Gomez e Vallejo, com dois gols, garantiram a vitória dos mandantes.
GOL RELÂMPAGOMorales abriu o placar no primeiro minuto de jogo para o Levante. O atacante fez uma linda jogada, driblou a marcação e chutou no canto do goleiro.
TENTOU​Após o Valencia empatar aos 12 minutos, Morales marcou outro gol aos 36. O atacante limpou a marcação e chutou no ângulo de Domenech. Três minutos depois, porém, os mandantes empatariam novamente a partida.
OUTROS JOGOS DO DIAO Betis venceu o Alavés fora de casa por 1 a 0. Real Valladolid empatou com a Real Sociedad por 1 a 1, assim como Villareal e Huesca. Os duelos entre Barcelona e Elche e Real Madrid e Getafe foram adiados.

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