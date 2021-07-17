Valencia está interessado em lateral direito do River Plate

Crédito: Diego Haliasz / River Plate

O Valencia está interessado na contratação de Gonzalo Montiel, lateral direito do River Plate, segundo o jornalista Gianluca Di Marzio. O clube espanhol está disposto a formalizar uma proposta que deve ser de aproximadamente 11 milhões de euros (R$ 66 milhões).O argentino renovou seu contrato este ano com os Millonarios até dezembro de 2022. Além disso, há dois fatores que complicam sua ida ao Valencia: as dificuldades financeiras da equipe espanhola e o fato de não ter um passaporte comunitário.

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No entanto, a equipe de Peter Lim pode se desfazer de algumas peças do atual plantel caso trate como prioritária a chegada de Montiel. A forma de pagamento também não está definida, mas é provável que apenas uma parte dos R$ 66 milhões seja garantida, enquanto outra será paga caso o atleta cumpra algumas metas.