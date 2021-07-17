Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Valencia está interessado em lateral direito do River Plate

Gonzalo Montiel também esteve presente na seleção argentina que conquistou a Copa América contra o Brasil e é um dos destaques dos Millonarios...

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 09:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jul 2021 às 09:40
Crédito: Diego Haliasz / River Plate
O Valencia está interessado na contratação de Gonzalo Montiel, lateral direito do River Plate, segundo o jornalista Gianluca Di Marzio. O clube espanhol está disposto a formalizar uma proposta que deve ser de aproximadamente 11 milhões de euros (R$ 66 milhões).O argentino renovou seu contrato este ano com os Millonarios até dezembro de 2022. Além disso, há dois fatores que complicam sua ida ao Valencia: as dificuldades financeiras da equipe espanhola e o fato de não ter um passaporte comunitário.
> Veja a tabela da La Liga
No entanto, a equipe de Peter Lim pode se desfazer de algumas peças do atual plantel caso trate como prioritária a chegada de Montiel. A forma de pagamento também não está definida, mas é provável que apenas uma parte dos R$ 66 milhões seja garantida, enquanto outra será paga caso o atleta cumpra algumas metas.
O lateral de 24 anos vive um bom momento e participou do grupo da Argentina que conquistou a Copa América disputada no Brasil. Na atual edição da Libertadores, o ala participou de quatro jogos e marcou um gol no primeiro duelo contra o Fluminense.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados