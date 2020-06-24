Valencia enfrenta Eibar para tentar se aproximar da zona de classificação para competições europeias

Crédito: AFP

Pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol, o Valencia visitará o Eibar nesta quinta-feira (25), às 14h30 (horário de Brasília). Os visitantes buscam a vitória para tentar se aproximar da zona de classificação para competições europeias.

FALA, PROFESSOR"Antes do intervalo da LaLiga, todos tivemos dificuldades para vencer e agora também é muito difícil chegar à frente. Não acho que a partida contra o Eibar seja uma final, mas é verdade que há cada vez menos e a margem de erro é menor. Sabemos que nos encontraremos um oponente difícil, mas vamos com uma mentalidade melhor", disse Albert Celades, treinador do Valencia.

MOMENTO COMPLICADO​O Eibar ainda não venceu depois do retorno da La Liga. Foram três jogos, dois empates e uma derrota. Na 17ª colocação, o clube precisa vencer para se afastar do rebaixamento.

DE OLHO EM CIMADepois do retorno do Campeonato Espanhol, o Valencia teve uma vitória, um empate e uma derrota. De olho na parte de cima da tabela, ocupa a 8ª colocação, com 46 pontos.