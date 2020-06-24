Valencia enfrenta Eibar para tentar se aproximar da zona de classificação para competições europeias

Pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol, o Valencia visitará o Eibar nesta quinta-feira (25), às 14h30 (horário de Brasília). Os visitantes buscam a vitória para tentar se aproximar da zona de classificação para competições europeias.
FALA, PROFESSOR"Antes do intervalo da LaLiga, todos tivemos dificuldades para vencer e agora também é muito difícil chegar à frente. Não acho que a partida contra o Eibar seja uma final, mas é verdade que há cada vez menos e a margem de erro é menor. Sabemos que nos encontraremos um oponente difícil, mas vamos com uma mentalidade melhor", disse Albert Celades, treinador do Valencia.
MOMENTO COMPLICADOO Eibar ainda não venceu depois do retorno da La Liga. Foram três jogos, dois empates e uma derrota. Na 17ª colocação, o clube precisa vencer para se afastar do rebaixamento.
DE OLHO EM CIMADepois do retorno do Campeonato Espanhol, o Valencia teve uma vitória, um empate e uma derrota. De olho na parte de cima da tabela, ocupa a 8ª colocação, com 46 pontos.
NO MESMO DIA...Também pela 31ª rodada, o Real Betis (14º) recebe o Espanyol (20º), nesta quinta-feira (24), às 17h (horário de Brasília).E MAIS:Bebeto quer ótima sequência com o Marítimo nos próximos jogosBraga e Vitória fazem clássico em busca de vaga na Liga EuropaYan Couto revela conversa e dicas dos brasileiros do Manchester CityMourinho elogia Tottenham após vitória sobre West Ham: 'Merecido'Charles quer vencer com o Marítimo e foca em duelo com o BenficaDeyverson se despede do Getafe: 'Segunda casa em país que admiro'Chelsea encara Manchester City e visa consolidação no G-4 do Inglês E MAIS: