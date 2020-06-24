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Valencia enfrenta Eibar para tentar se aproximar da zona de classificação para competições europeias

Partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol ocorrerá nesta quinta-feira (25)...
LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2020 às 16:30

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 16:30

Crédito: AFP
Pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol, o Valencia visitará o Eibar nesta quinta-feira (25), às 14h30 (horário de Brasília). Os visitantes buscam a vitória para tentar se aproximar da zona de classificação para competições europeias.
FALA, PROFESSOR"Antes do intervalo da LaLiga, todos tivemos dificuldades para vencer e agora também é muito difícil chegar à frente. Não acho que a partida contra o Eibar seja uma final, mas é verdade que há cada vez menos e a margem de erro é menor. Sabemos que nos encontraremos um oponente difícil, mas vamos com uma mentalidade melhor", disse Albert Celades, treinador do Valencia.
MOMENTO COMPLICADO​O Eibar ainda não venceu depois do retorno da La Liga. Foram três jogos, dois empates e uma derrota. Na 17ª colocação, o clube precisa vencer para se afastar do rebaixamento.
DE OLHO EM CIMADepois do retorno do Campeonato Espanhol, o Valencia teve uma vitória, um empate e uma derrota. De olho na parte de cima da tabela, ocupa a 8ª colocação, com 46 pontos.
NO MESMO DIA...​Também pela 31ª rodada, o Real Betis (14º) recebe o Espanyol (20º), nesta quinta-feira (24), às 17h (horário de Brasília).E MAIS:Bebeto quer ótima sequência com o Marítimo nos próximos jogosBraga e Vitória fazem clássico em busca de vaga na Liga EuropaYan Couto revela conversa e dicas dos brasileiros do Manchester CityMourinho elogia Tottenham após vitória sobre West Ham: 'Merecido'Charles quer vencer com o Marítimo e foca em duelo com o BenficaDeyverson se despede do Getafe: 'Segunda casa em país que admiro'Chelsea encara Manchester City e visa consolidação no G-4 do Inglês E MAIS:

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