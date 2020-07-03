Valencia e Granada sonham com Liga Europa; Veja outros dois jogos do Campeonato Espanhol nesta sábado

Crédito: Javier Soriano/AFP

Sonhando com uma vaga na próxima Liga Europa, o Granada recebe o Valencia em jogo direto por posição neste sábado, às 17h (horário de Brasília). Enquanto os mandantes estão em 9ª lugar, os visitantes estão na 10ª posição, mas com os mesmos 46 pontos e apenas seis atrás do Getafe, que ocupa o 6º lugar.

O time de Mestalla passa por crise fora de campo com declarações polêmicas por parte da filha de Peter Lim, dono do clube. No entanto, a situação é feia quando se fala de futebol, pois o atacante Rodrigo está fora da temporada. Ainda assim, Voro, que irá comandar seu segundo jogo, sonha com Liga Europa.

- Nós temos que ser uma equipe competitiva. O que temos conversado internamente é que há seis partidas. Queremos que os jogadores estejam concentrados no objetivo da Liga Europa. Vamos buscas competir na partida nas melhores condições.

O técnico do Granada, Diego Martínez, acredita que o Valencia será um adversário perigoso devido a derrota sofrida na última rodada para o Athletic Bilbao, mas também exaltou seu time pelo objetivo da permanência ter sido conquistado.

- O Valencia vem com muita vontade e ferido. Uma equipe com esse nível técnico obviamente é perigosa. O grande sonho nós conseguimos, mas vamos jogar em nível máximo. Não prometo resultados, mas sim esforço e compromisso.