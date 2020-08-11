Valencia detecta dois casos positivos de Covid-19 após realização de testes

O Valencia comunicou nesta terça-feira que duas pessoas testaram positivo para Covid-19 após jogadores, comissão técnica e entorno próximo do plantel terem se submetido a exames na última segunda-feira. De acordo com o clube, ambos já estão isolados em sua casa e aguardam o tempo de recuperação. A identidade das pessoas contaminadas não foram reveladas até o momento.
O time espanhol foi um dos casos mais emblemáticos no pico do novo coronavírus na Europa, quando 35% do elenco havia contraído a doença. O clube apontou os duelos contra a Atalanta, em Bérgamo, uma das cidades mais afetadas pela Covid-19, como uma possível causa para a exposição dos jogadores.
Os testes ocorreram, pois o clube já se prepara para iniciar os trabalhos para a próxima temporada espanhola que começa em setembro. Os protocolos de segurança sanitária estabelecidos pela LaLiga e pelo Valencia seguem valendo para o início da próxima temporada até que uma solução definitiva seja encontrada.