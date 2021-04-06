Valencia critica declarações de Cala, zagueiro do Cádiz acusado de racismo

Em nota, o Valencia lamentou as declarações de Juan Cala, zagueiro do Cádiz, em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira. O clube afirmou que o defensor perdeu uma oportunidade para se desculpar após ser acusado de injúria racial por Diakhaby no último final de semana.- O Valencia lamenta profundamente as declarações de Juan Cala que depois de 48 horas nega que tenha proferido um grave insulto racista a Diakhaby. O jogador perdeu uma grande oportunidade de aceitar esse erro e pedir desculpas. Ao invés disso, atacou o atleta e outros membros do Valencia.
No final do comunicado, o clube disse que vai lutar até o fim para que a verdade seja comprovada e a situação esclarecida. O Valencia também reiterou que irá lutar pelo fim do racismo no futebol e na sociedade.