Valencia confirma venda de Rodrigo Moreno para o Leeds, da Inglaterra

O Valencia, da Espanha, confirmou a saída do atacante hispano-brasileiro Rodrigo Moreno. O destino do jogador é o Leeds United, da Inglaterra, que acabou de subir para a primeira divisão nacional. O clube espanhol não citou valores, mas a negociação gira em torno de 30 milhões de euros (cerca de R$ 198 milhões), segundo a mídia britânica.- O Valencia CF quer transmitir ao jogador toda a sua gratidão pelo esforço e empenho ao longo das últimas seis temporadas - nas quais disputou um total de 220 jogos, com 59 gols marcados, e ajudou a conquistar um título de Copa - bem como desejar-lhe as maiores felicidades nesta nova etapa da sua carreira desportiva no Leeds - disse o Valencia em comunicado.