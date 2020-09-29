Valencia busca a contratação de Danny Drinkwater, do Chelsea

O Valencia busca reforços antes do fechamento do mercado. Assim, de acordo com a "Radio Sport Valencia", o clube espanhol está interessado na contratação de Danny Drinkwater.

O meio-campista do Chelsea não faz parte dos planos de Frank Lampard e chegaria por empréstimo ao Valencia. O clube espanhol não colocaria uma opção de compra e os Blues assumiriam uma parte do salário de Drinkwater, o que agrada aos espanhóis.Drinkwater se destacou no Leicester. Desde 2017 no Chelsea, não conseguiu ter sequência e acabou sendo emprestado para Burnley e Aston Villa. Pelos blues, o meio-campista atuou em apenas 23 partidas e marcou um gol.