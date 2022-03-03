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futebol

Valencia bate o Athletic Bilbao e se garante na final da Copa do Rei

Morcegos fazem 1 a 0 e agora esperam por Betis ou Rayo Vallecano na decisão do principal mata-mata da Espanha...
LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2022 às 21:10

Publicado em 02 de Março de 2022 às 21:10

Com gol do atacante Gonçalo Guedes ainda no primeiro tempo, o Valencia derrotou o Athletic Bilbao, nesta quarta-feira, por 1 a 0, em jogo válido pela volta da semifinal da Copa do Rei, o equivalente à Copa do Brasil. Na ida, os times empataram em 1 a 1, no País Basco.
Com o resultado, o Valencia agora espera o vencedor de Betis, time de Sevilla, e Rayo Vallecano, de Madri. Eles vão se enfrentar nesta quinta-feira, às 17h, no interior da Espanha. No primeiro jogo, o Betis venceu por 2 a 1 e por isso agora joga pelo empate.
A Copa do Rei existe desde 1903 e tem o Barcelona como maior campeão, com 31 títulos. Depois, aparecem Athletic Bilbao (23), Real Madrid (19) e Atlético de Madrid (10). O Valencia aparece em quinto no ranking, com 8 taças, sendo as últimas em 2008 e 2019. O Betis foi campeão em duas oportunidades (1977 e 2005), enquanto o Rayo ainda busca o primeiro título.
Crédito: OatacanteespanholGonçaloGuedesmarcouogoldavitóriadoValencia(Foto:AFP

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