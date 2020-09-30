Valencia avalia fazer proposta pelo meio-campista Danny Drinkwater

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O Valencia avalia a contratação por empréstimo do meio-campista Danny Drinkwater, do Chelsea, segundo o portal “Radio Esport Valencia”. Contratado do Leicester em 2017, o inglês passou as duas últimas temporadas emprestado ao Burnley e ao Aston Villa, mas não rendeu o que era esperado. O atleta tem contrato com os Blues até 2022.

Os espanhóis enxergam Drinkwater como um reforço barato para o elenco dirigido pelo técnico Javi García. As informações indicam que o clube londrino pagaria uma parte do salário do jogador e não haveria uma cláusula de compra obrigatória após passar um ano emprestado. Nenhuma proposta oficial foi feita até o momento.