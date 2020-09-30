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futebol

Valencia avalia fazer proposta pelo meio-campista Danny Drinkwater

Veterano do Chelsea e campeão inglês com o Leicester não vive bom momento na carreira e é considerado um reforço barato pelos dirigentes espanhóis após dois anos ruins...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 10:52

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 10:52
Crédito: Divulgação
O Valencia avalia a contratação por empréstimo do meio-campista Danny Drinkwater, do Chelsea, segundo o portal “Radio Esport Valencia”. Contratado do Leicester em 2017, o inglês passou as duas últimas temporadas emprestado ao Burnley e ao Aston Villa, mas não rendeu o que era esperado. O atleta tem contrato com os Blues até 2022.
Os espanhóis enxergam Drinkwater como um reforço barato para o elenco dirigido pelo técnico Javi García. As informações indicam que o clube londrino pagaria uma parte do salário do jogador e não haveria uma cláusula de compra obrigatória após passar um ano emprestado. Nenhuma proposta oficial foi feita até o momento.
O time espanhol passa por um momento de reconstrução após se desfazer de suas principais peças nas últimas temporadas. Enquanto isso, o veterano de 30 anos também busca recuperar os bons momentos na carreira, após estar envolvido em diversas polêmicas extra-campo.

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