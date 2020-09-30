Valencia avalia fazer proposta pelo meio-campista Danny Drinkwater

O Valencia avalia a contratação por empréstimo do meio-campista Danny Drinkwater, do Chelsea, segundo o portal “Radio Esport Valencia”. Contratado do Leicester em 2017, o inglês passou as duas últimas temporadas emprestado ao Burnley e ao Aston Villa, mas não rendeu o que era esperado. O atleta tem contrato com os Blues até 2022.
Os espanhóis enxergam Drinkwater como um reforço barato para o elenco dirigido pelo técnico Javi García. As informações indicam que o clube londrino pagaria uma parte do salário do jogador e não haveria uma cláusula de compra obrigatória após passar um ano emprestado. Nenhuma proposta oficial foi feita até o momento.
O time espanhol passa por um momento de reconstrução após se desfazer de suas principais peças nas últimas temporadas. Enquanto isso, o veterano de 30 anos também busca recuperar os bons momentos na carreira, após estar envolvido em diversas polêmicas extra-campo.