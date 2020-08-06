Valencia apresenta seus novos uniformes para a próxima temporada

Crédito: Confira os novos uniformes do Valencia, inspirados no edifício Lonja de la Seda, na indústria de laranja e nas obras do pintor Joaquín Sorolla (Divulgação/Valencia/Puma

Nesta quinta, o Valencia divulgou o seu novo kit de uniformes para a temporada 2020/2021. Todos os mantos são da fabricante Puma, que projetou três camisas ad hoc inspiradas em três ícones da cidade de Valência e com um design conceitual intitulado de 'BORN FROM BRAVERY'.

Este novo conceito dá continuidade ao slogan 'FOOTBALL IS FOR BRAVE' da primeira temporada da parceria entre a fabricante e o clube espanhol. A inspiração para os uniformes surgiram de três representantes icônicos da cidade de Valência: a "Lonja de la Seda" (ou Silk Exchange, em inglês), a indústria da laranja e o pintor Joaquín Sorolla.

O vínculo entre Valencia e PUMA, uma das marcas líderes do setor, permitiu a criação de três designs de camisas personalizadas para o clube, bem como a gravação dos logotipos dos patrocinadores em um tom único para dar-lhes maior presença. Com padrões, estampas e cores inspiradas em uma cultura que define a cidade e influencia as gerações futuras, a colaboração forneceu um trio de kits inovadores que também reúnem algumas das últimas tendências em uma combinação ousada e única.(Divulgação/Valencia/Puma)Uniformes inspirados em três ícones da cidade de Valência

A primeira camisa traz o tradicional branco do Valencia, mas com uma trama elegante, inspirada na arcada do emblemático edifício Lonja de la Seda, comemorando a cultura da cidade como fonte de força para o clube e parte de seu DNA. Uma faixa preta aparece nas mangas e no pescoço, com o espaço entre o peito e o ombro incluindo orifícios cortados a laser para melhorar o gerenciamento do suor. Este modelo, como os outros dois kits, exibe as letras VCF no sentido inverso ao nível do pescoço, reunindo o clube e a cidade de Valencia.

Já a segunda camisa 2 é inspirada na indústria da laranja, uma das principais forças econômicas da região de Valência. Uma impressão em um esquema de cores laranja vibrante transmite toda a energia do clube e de seus fãs, com seções em azul marinho nos ombros. Este modelo também usa cortes a laser para melhorar a transpiração, entre o peito e os ombros e na parte superior das costas. É um design que engloba perfeitamente a cultura urbana do futebol valenciano.

Por fim, a camisa 3 baseia-se na luz do Mediterrâneo, e é inspirada nas obras do pintor valenciano Joaquín Sorolla, com uma estampa suave em uma combinação de cinza, lavanda e azul céu. Este modelo também apresenta os mesmos cortes a laser que as dos outros kits.

Estes três kits foram personalizados ad hoc (expressão latina cuja tradução literal é "para isto" ou "para esta finalidade") para o Valencia, usando a influência de um edifício icônico, uma cor característica e cultura local.