Valencia apresenta Javi Gracia como seu novo treinador

Crédito: Divulgação / La Liga

O Valencia CF apresentou hoje seu mais novo treinador da próxima temporada, 2020/2021: Javi Gracia. Depois de anunciar a contratação do espanhol nas redes sociais, os "Che" organizaram uma espécie de coletiva de imprensa para ouvir as primeiras palavras do novo comandante em pleno estádio de Mestalla. Embora outras ofertas estivessem em sua mesa, suas intenções não são apenas concluir seu contrato, mas também permanecer muitos anos neste novo clube.

- Gosto de ser intenso, forte dentro de campo, com e sem a bola. Quero dominar os jogos, mas não somente com a posse em meu favor, sem ela também. Busco um equilíbrio nesse sentido, entre as partes ofensiva e defensiva, com objetivo e jogabilidade. Esse é o saldo fundamental, o que vou passar para os jogadores. Tentar ser, quando possível, ofensivo também sem a bola - disse.

Ex-jogador profissional, que atuou por diversos clubes na LaLiga, como Athletic Club, Lleida, Real Valladolid, Real Sociedad, Villarreal CF e Córdoba - além de algumas convocações para as categorias inferiores da seleção espanhola - Javi Gracia também possui uma boa experiência como técnico. No auge de seus 50 anos, já treinou diversos clubes ao redor do mundo: na Espanha, ele comandou equipes como Málaga CF, CA Osasuna, UD Almería, entre outros; já a nível internacional, vale destacar seu tempo à frente de Watford (ING) e Rubin Kazan (RUS).

- Trata-se de uma temporada de incertezas, não apenas para nós mas para todas as equipes. Todos estão em busca de reforços, e muitas vezes não dependeremos apenas de nossas intenções, mas também dos outros clubes/jogadores - acrescentou.

O novo treinador foi claro na conferência de imprensa. Além de dizer que uma de suas ambições é trabalhar duro para vencer todos os jogos, e reconhecer que as circunstâncias apresentam uma temporada incerta, Gracia também comentou sobre os jovens da equipe. Javi disse que eles terão sua chance, mas isso chegará através de muito trabalho.