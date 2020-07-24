Vale vaga: Goleiro do Mirassol espera jogo duro contra a Ponte Preta

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Em segundo lugar no grupo C do Campeonato Paulista, com 17 pontos, o Mirassol está próximo de vaga nas quartas de final da competição. Na última quinta-feira, o Leão empatou sem gols com o Água Santa, fora de casa, no primeiro jogo de ambos desde a paralisação da competição. Titular do Mirassol, o goleiro Kewin avaliou como positiva a atuação do time comandado pelo técnico Ricardo Catalá.

- O retorno foi dentro do que imaginava. Um jogo mais complicado devido ao curto período de treinos, aliado também a saída de jogadores que jogavam com frequência. Isso acaba afetando um pouco o entrosamento. A diretoria repôs essas perdas e também subiu uns atletas da base que nos ajudaram bastante neste primeiro compromisso. Pelo cenário, acredito que o empate hoje foi bem positivo para nós - analisou.

A última partida do Mirassol na fase de grupos será contra a Ponte Preta, que luta contra o rebaixamento e também por vaga nas quartas. Para conseguir avançar às quartas sem depender do resultado da Inter de Limeira, que está em terceiro no grupo C, o Leão precisa apenas de um empate diante da Macaca, no domingo. Mesmo com o cenário apresentado, Kewin espera um duelo complicado. O jogo tem o Mirassol como mandante, mas vai acontecer no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), sem público.

- O nosso objetivo está bem próximo. Temos poucos dias até o jogo com a Ponte. Será uma partida complicada porque eles estão na luta contra o rebaixamento. Então esse tipo de partida sempre é muito duro, o adversário vem fechado. Mas vamos analisar o jogo do Água Santa para ver o que podemos ajustar e fazer uma nova boa partida. Tenho certeza que se repetirmos ou evoluirmos o que fizemos nesse retorno confirmaremos nossa vaga nas quartas de final - finalizou.