Vale título: Bayern pode erguer taça caso vença Werder fora de casa

Crédito: Bayern de Munique pode conquistar título da Bundesliga nesta terça-feira (AFP

O Bayern de Munique entre em campo nesta terça-feira para jogar pelo título do Campeonato Alemão diante do Werder Bremen, às 15h30 (horário de Brasília). No entanto, o confronto não será fácil para os bávaros, uma vez que jogam fora de casa e o time mandante luta para escapar da zona de rebaixamento no final da competição.

A equipe conta com os retornos de Lewandowski e Thomas Muller, que ficaram de fora da última partida contra o Borussia Monchengladbach por conta de cartões. O técnico Hansi Flick se mostrou animado com os treinamentos e com a possibilidade de ganhar o título.

- Vamos lidar da mesma forma motivada, comprometida e com profissionalismo. A qualidade do treinamento é muito alta. Essa é a base para o bom desempenho. Vamos passo a passo que vencemos o campeonato. Estamos sete pontos na frente, mas precisamos vencer os jogos primeiro.

Também nesta terça-feira, o Borussia Monchengladbach recebe o Wolfsburg, às 13h30 (horário de Brasília), para tentar retomar uma posição no G-4 que pode levar o clube a disputa da próxima Liga dos Campeões. Os visitantes, que ocupam a 6ª colocação, buscam se consolidar para garantir vaga na próxima Liga Europa. O diretor esportivo do 5º colocado, Max Eberl, disse que seguirá pressionando o Bayer Leverkusen.

- Se você está em 5º lugar faltando três rodadas, isso mostra a qualidade da equipe. Agora temos três vagas para lutar por um lugar na Liga dos Campeões. Trabalhamos muito bem nos últimos anos, não temos oportunidades como outros clubes, mas temos a chance de conseguir algo extraordinário.