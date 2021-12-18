Vale o retorno? Veja estatísticas dos jogadores emprestados pelo São Paulo

O São Paulo tem três jogadores que voltam de empréstimo nesta temporada e podem ser aproveitados pelo clube: o goleiro Dênis Junior, o zagueiro Lucas Kal e o atacante Toró. A seguir, o LANCE! mostra as estatísticas de cada um desse trio nesta temporada.Dênis JuniorEmprestado para o Bahia com o objetivo de ganhar mais experiência, o goleiro disputou 15 partidas no Tricolor de Aço, mas a maioria no Brasileirão de Aspirantes, disputado por equipes sub-23. Foram 11 nessa competição, além de quatro partidas no Campeonato Baiano.

Nessas partidas, o goleiro sofreu 12 gols, uma média de 0,8 tentos sofridos por partida. Júnior, de 23 anos, foi formado nas categorias de base do Mirassol e do São Paulo. Estava no elenco profissional do Tricolor desde 2019, mas nunca chegou a disputar partidas oficiais pelo clube.Lucas KalO zagueiro foi revelado pela base do São Paulo em 2011 e já passou por clubes como Vasco da Gama, Paraná e Guarani, todos por empréstimo. Em 2019, ele foi emprestado ao América-MG, Lucas foi negociado para o Nacional, da Ilha da Madeira em julho de 2020 e retornou ao time mineiro em junho de 2021.

Nesta temporada, pelo Coelho, ele disputou 20 partidas, com nove vitórias, oito empates e três derrotas. Foram ainda um gol marcado e quatro assistências. Ele é o jogador que mais tem chances de ser aproveitado pelo técnico Rogério Ceni em 2022.ToróOutro jogador que está emprestado pelo São Paulo é o atacante Toró, de 22 anos, que jogou esse ano por Sport e Atlético-GO. No Leão, foram 13 jogos disputados e apenas dois gols marcados. Alegando atrasos no pagamento dos salários, o jogador deixou o Sport e acertou com o Dragão.

Em Goiânia, Toró jogou 15 partidas, com cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas, marcando um gol, justamente na última partida da temporada, diante do Flamengo. Pelo São Paulo, Toró jogou 44 jogos, com quatro gols feitos.

OUTROS JOGADORES Vale ressaltar que o São Paulo tem alguns outros jogadores emprestados, como os volante Tchê Tchê, ao Atlético-MG, e Hudson, que está no Fluminense. A dupla deve permanecer nas equipes. Além deles, o atacante Helinho, emprestado ao Red Bull Bragantino, será comprado pelo clube de Bragança.