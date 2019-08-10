Vale o Puskas? Rael faz golaço de letra na estreia do Serra na Copa ES

Estreando com o pé direito na Copa Espírito Santo, o Serra venceu o Vilavelhense, na tarde deste sábado. Com gols de Rael, Emilio e contra de Ancelmo, a equipe serrana saiu vitoriosa, do estádio Robertão, com o placar de 3 a 1. Hulk marcou o gol solitário do Vila.
O primeiro gol saiu para o Serra, após a cobrança de falta de Emilio, Ancelmo subiu na tentativa de cortar, mas acabou colocando a bala dentro da própria rede. O empate do Vilavelhense, veio com Hulk marcando de cabeça na cobrança de escanteio de Matheus Firmino.
No segundo tempo, Rael marcou um golaço (veja abaixo). De fora da área o atacante cruzou de letra, a bola encobriu o goleiro Edinho e morreu no fundo do gol. Para selar a vitória, Emilio bateu pênalti e converteu, fechando o jogo com placar de 3 a 1.
Com a vitória, o Serra fica em primeiro lugar da tabela por conta do saldo de gols. Já o Vilavelhense ocupa a oitava posição.
Próximos jogos
Pela segunda rodada da Copa ES, o Serra encara o Sport Colatinense, no estádio Justiniano Silva, em Colatina, no próximo sábado, dia 17, às 15h. Já o Vilavelhense, espera o Linhares, no estádio Gil Bernardes, em Vila Velha, no dia 04 de setembro, às 15h.