Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja o vídeo

Vale o Puskas? Rael faz golaço de letra na estreia do Serra na Copa ES

Com a vitória, o Serra fica em primeiro lugar da tabela por conta do saldo de gols

Publicado em 10 de Agosto de 2019 às 15:01

Redação de A Gazeta

Rael faz golaço de letra na estreia do Serra na Copa ES Crédito: Reprodução/Torcida ES
Estreando com o pé direito na Copa Espírito Santo, o Serra venceu o Vilavelhense, na tarde deste sábado. Com gols de Rael, Emilio e contra de Ancelmo, a equipe serrana saiu vitoriosa, do estádio Robertão, com o placar de 3 a 1. Hulk marcou o gol solitário do Vila.
O primeiro gol saiu para o Serra, após a cobrança de falta de Emilio, Ancelmo subiu na tentativa de cortar, mas acabou colocando a bala dentro da própria rede. O empate do Vilavelhense, veio com Hulk marcando de cabeça na cobrança de escanteio de Matheus Firmino.
No segundo tempo, Rael marcou um golaço (veja abaixo). De fora da área o atacante cruzou de letra, a bola encobriu o goleiro Edinho e morreu no fundo do gol. Para selar a vitória, Emilio bateu pênalti e converteu, fechando o jogo com placar de 3 a 1.
Com a vitória, o Serra fica em primeiro lugar da tabela por conta do saldo de gols. Já o Vilavelhense ocupa a oitava posição.
Próximos jogos
Pela segunda rodada da Copa ES, o Serra encara o Sport Colatinense, no estádio Justiniano Silva, em Colatina, no próximo sábado, dia 17, às 15h. Já o Vilavelhense, espera o Linhares, no estádio Gil Bernardes, em Vila Velha, no dia 04 de setembro, às 15h.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados