Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vale música? Mateus Gonçalves anota terceiro gol em cima do Bahia na temporada 2020
futebol

Vale música? Mateus Gonçalves anota terceiro gol em cima do Bahia na temporada 2020

Atacante brilhou no triunfo do Vozão e confirmou a sua fama de carrasco do Tricolor...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 ago 2020 às 23:35

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 23:35

Crédito: Samuel Andrade/C2 Sports
O Bahia virou sinônimo de gol para o atacante Mateus Gonçalves, do Ceará. Nesta temporada, o camisa 11 do alvinegro cearense balançou em três oportunidades. A curiosidade é que todas elas foram exatamente contra o rival regional. Os momentos cruciais em que o jogador marcou também chamam a atenção.Pela Copa do Nordeste, Mateus Gonçalves marcou o gol que valeu a classificação do Ceará para as quartas de final no empate em 2 a 2 com o Tricolor Baiano. Na grande final do mesmo torneio, ele foi o responsável por fechar o placar do primeiro jogo em 3 a 1 após entrar no segundo tempo para decidir mais uma vez para o Vozão.
Para fechar a conta de bolas na rede, o atacante voltou a fazer gol contra o rival na vitória por 2 a 0 deste domingo, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, contribuindo na primeira vitória do Ceará na competição nacional.
'Foram três pontos importantes, vínhamos de uma sequência ruim, mas nos restabelecemos. Agora é foco para seguir forte no Brasileiro. Quem está no clube sabe o quanto trabalhos. Estamos sempre buscando o melhor para esse clube grandioso. É apenas o começo e o Ceará tem que brigar por coisas grandes', disse o atacante, que dedicou o gol à mãe.
Outro fato curioso é que o camisa 11 também foi nome importante na última vitória do Ceará no Brasileirão, ocorrida ainda na edição de 2019. Foi dele um dos gols que garantiram os três pontos ao Vozão diante do Internacional em partida válida pela 31ª rodada da competição nacional na última temporada.
Mateus Gonçalves foi titular nas primeiras partidas do alvinegro no Brasileirão e, apesar do bom desempenho, não conseguiu balançar as redes. O jogador chegou na partida contra o Bahia com 5 finalizações na Série A, uma assistência, mas sem gols. No total, ele tem 41 partidas pelo Vozão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados