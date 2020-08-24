Vale música? Mateus Gonçalves anota terceiro gol em cima do Bahia na temporada 2020

Crédito: Samuel Andrade/C2 Sports

O Bahia virou sinônimo de gol para o atacante Mateus Gonçalves, do Ceará. Nesta temporada, o camisa 11 do alvinegro cearense balançou em três oportunidades. A curiosidade é que todas elas foram exatamente contra o rival regional. Os momentos cruciais em que o jogador marcou também chamam a atenção.Pela Copa do Nordeste, Mateus Gonçalves marcou o gol que valeu a classificação do Ceará para as quartas de final no empate em 2 a 2 com o Tricolor Baiano. Na grande final do mesmo torneio, ele foi o responsável por fechar o placar do primeiro jogo em 3 a 1 após entrar no segundo tempo para decidir mais uma vez para o Vozão.

Para fechar a conta de bolas na rede, o atacante voltou a fazer gol contra o rival na vitória por 2 a 0 deste domingo, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, contribuindo na primeira vitória do Ceará na competição nacional.

'Foram três pontos importantes, vínhamos de uma sequência ruim, mas nos restabelecemos. Agora é foco para seguir forte no Brasileiro. Quem está no clube sabe o quanto trabalhos. Estamos sempre buscando o melhor para esse clube grandioso. É apenas o começo e o Ceará tem que brigar por coisas grandes', disse o atacante, que dedicou o gol à mãe.

Outro fato curioso é que o camisa 11 também foi nome importante na última vitória do Ceará no Brasileirão, ocorrida ainda na edição de 2019. Foi dele um dos gols que garantiram os três pontos ao Vozão diante do Internacional em partida válida pela 31ª rodada da competição nacional na última temporada.