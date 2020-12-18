Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vale a pena? Juventus planeja oferecer dois jogadores ao United para contratar Pogba, diz jornal
futebol

Vale a pena? Juventus planeja oferecer dois jogadores ao United para contratar Pogba, diz jornal

De acordo com a ESPN, Paulo Dybala e Bernardeschi seriam incluídos na negociação
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 dez 2020 às 15:54

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 15:54

Crédito: ALASTAIR GRANT / AFP
A Juventus está determinada em contar com o futebol de Paul Pogba na próxima temporada. E, diante da crise financeira causada pela pandemia do coronavírus, o clube italiano planeja oferecer dois jogadores do seu elenco ao Manchester United para acertar a volta do meia francês: o atacante Paulo Dybala e o meia Federico Bernardeschi. A informação foi divulgada pela ESPN.
+ Quem é o maior campeão europeu da década?A possibilidade de negociação chega após o empresário Mino Raiola anunciar que o cliente Pogba não pretende seguir em Manchester na temporada 2021/22. Apesar de possível, uma transferência na janela de inverno, em janeiro, é pouco provável.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Italiano
Esta não será a primeira investida de Juventus por Pogba. Nas últimas janelas, o clube italiano sondou o atleta, mas não foi capaz de atingir as pretensões econômicas do Manchester United, dono do passe do jogador.
Dessa forma, a Velha Senhora está decidida em incluir dois dos seus atletas de maior nome, mas que não conseguiram se afirmar na equipe comandada por Andrea Pirlo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados