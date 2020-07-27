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futebol

Valdo marca seu primeiro gol no Shimizu e garante vitória no Japão

Zagueiro foi destaque no jogo contra o Oita Trinita pelo Campeonato Japonês
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LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2020 às 13:03

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 13:03

Crédito: Valdo foi um dos destaques da vitória do Shimizu no Japonês (Divulgação/Shimizu
Com uma atuação impecável, o Shimizu S-Pulse bateu o Oita Trinita, por 4 x 2, em casa, e conquistou uma importante vitória na J-League. Autor do quarto gol do confronto, o zagueiro Valdo, que está em seu primeiro ano no Japão, comemorou muito o resultado e o tento assinalado no último domingo.
- Marcar pela primeira vez com a camisa do Shimizu foi muito especial. Estou muito feliz por ter ajudado a equipe a conquistar essa importante vitória em casa. Nossa atuação durante os 90 minutos foi perfeita, sem erros. Agora é manter esse ritmo forte para melhorar ainda mais na tabela de classificação do campeonato - disse.
Segundo o defensor, a meta do Shimizu é encostar no bloco da frente da tabela da disputa.
- Vamos lutar muito para que a equipe possa encostar nos primeiros colocados nas próximas semanas. Temos condições para isso. Vamos continuar neste ritmo forte para que seja possível.

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