Valdo marca seu primeiro gol no Shimizu e garante vitória no Japão

Crédito: Valdo foi um dos destaques da vitória do Shimizu no Japonês (Divulgação/Shimizu

Com uma atuação impecável, o Shimizu S-Pulse bateu o Oita Trinita, por 4 x 2, em casa, e conquistou uma importante vitória na J-League. Autor do quarto gol do confronto, o zagueiro Valdo, que está em seu primeiro ano no Japão, comemorou muito o resultado e o tento assinalado no último domingo.

- Marcar pela primeira vez com a camisa do Shimizu foi muito especial. Estou muito feliz por ter ajudado a equipe a conquistar essa importante vitória em casa. Nossa atuação durante os 90 minutos foi perfeita, sem erros. Agora é manter esse ritmo forte para melhorar ainda mais na tabela de classificação do campeonato - disse.

Segundo o defensor, a meta do Shimizu é encostar no bloco da frente da tabela da disputa.