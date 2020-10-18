Valdo marca mais um na J-League e ajuda Shimizu a conquistar empate

Crédito: Divulgação / Shimizu

Com mais uma boa atuação, o zagueiro Valdo foi o herói do Shimizu no empate em 1 a 1 com o Sagan Tosu, neste domingo, pela J-League, o Campeonato Japonês. Feliz com o gol marcado, o jogador comemorou a ótima exibição neste final de semana.

- Fizemos um bom jogo durante os noventa minutos e fui abençoado com esse gol. Estou feliz por ter marcado e ajudado nossa equipe a fazer uma ótima exibição durante os noventa minutos. Espero voltar a marcar nas próximas partidas.

Valdo, que tem passagem pelo Ceará, ainda destacou o desejo de ver a equipe fazendo uma boa sequência na disputa.