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futebol

Valdo marca mais um na J-League e ajuda Shimizu a conquistar empate

Zagueiro brasileiro evitou a derrota de sua equipe na Terra do Sol Nascente...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2020 às 11:47

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 11:47

Crédito: Divulgação / Shimizu
Com mais uma boa atuação, o zagueiro Valdo foi o herói do Shimizu no empate em 1 a 1 com o Sagan Tosu, neste domingo, pela J-League, o Campeonato Japonês. Feliz com o gol marcado, o jogador comemorou a ótima exibição neste final de semana.
- Fizemos um bom jogo durante os noventa minutos e fui abençoado com esse gol. Estou feliz por ter marcado e ajudado nossa equipe a fazer uma ótima exibição durante os noventa minutos. Espero voltar a marcar nas próximas partidas.
Valdo, que tem passagem pelo Ceará, ainda destacou o desejo de ver a equipe fazendo uma boa sequência na disputa.
- Vamos lutar muito para que a equipe possa fazer uma boa sequência na J-League. O grupo tem se dedicado muito para que isso seja possível.

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