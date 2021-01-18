Valdo foca em grande ano no Shimizu e espera ótima J-League no clube

Crédito: Divulgação / Shimizu

Titular do Shimizu S-Pulse e em alta no clube japonês, o zagueiro Valdo destacou a expectativa para fazer um grande ano no país asiático. Segundo o defensor, a meta é melhorar ainda mais seus números neste ano, com o Campeonato Japonês começando no mês de fevereiro.

+ Veja a tabela da Champions League- Estou vivendo uma expectativa grande para esta temporada. Vou trabalhar muito para fazer uma grande época para ajudar o grupo a conquistar seus objetivos. Espero que os próximos meses sejam de bons resultados coletivos e individuais - disse.

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Ainda de acordo com o defensor, que tem passagem pelo Ceará, o Shimizu vai com tudo para fazer uma ótima J-League.