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futebol

Valdo foca em grande ano no Shimizu e espera ótima J-League no clube

Atleta do Shimizu S-Pulse está confiante após seu primeiro ano atuando no futebol japonês
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Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 16:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jan 2021 às 16:33
Crédito: Divulgação / Shimizu
Titular do Shimizu S-Pulse e em alta no clube japonês, o zagueiro Valdo destacou a expectativa para fazer um grande ano no país asiático. Segundo o defensor, a meta é melhorar ainda mais seus números neste ano, com o Campeonato Japonês começando no mês de fevereiro.
+ Veja a tabela da Champions League- Estou vivendo uma expectativa grande para esta temporada. Vou trabalhar muito para fazer uma grande época para ajudar o grupo a conquistar seus objetivos. Espero que os próximos meses sejam de bons resultados coletivos e individuais - disse.
+ Otávio, Thiago Silva, David Luiz… Veja brasileiros que atuam na Europa que podem assinar pré-contrato em 2021
Ainda de acordo com o defensor, que tem passagem pelo Ceará, o Shimizu vai com tudo para fazer uma ótima J-League.
- Vamos lutar muito para fazer uma grande J-League. Tenho certeza que o grupo vai fazer uma ótima competição para brigar entre os primeiros colocados dela.

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