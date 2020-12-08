Valdo fala sobre ano no Shimizu S-Pulse e evolução no clube japonês

Crédito: Divulgação / Shimizu

Titular do Shimizu S-Pulse nesta temporada, o zagueiro Valdo falou sobre o ótimo ano que vem fazendo com a camisa do clube japonês. Segundo o defensor, seu desejo é continuar crescendo de produção para ajudar o grupo nas próximas épocas para fazer história na agremiação.

- Esse ano foi muito positivo individualmente. Para mim, um dos melhores em minha carreira. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo e lutando para construir uma história de títulos e boas atuações aqui - disse.

Ainda de acordo com o defensor, que tem passagem pelo Ceará, o Shimizu tem tudo para evoluir nas próximas temporadas.