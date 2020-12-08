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futebol

Valdo fala sobre ano no Shimizu S-Pulse e evolução no clube japonês

Atleta do Shimizu S-Pulse está confiante em seu primeiro ano atuando no futebol japonês
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LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2020 às 16:45

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Crédito: Divulgação / Shimizu
Titular do Shimizu S-Pulse nesta temporada, o zagueiro Valdo falou sobre o ótimo ano que vem fazendo com a camisa do clube japonês. Segundo o defensor, seu desejo é continuar crescendo de produção para ajudar o grupo nas próximas épocas para fazer história na agremiação.
- Esse ano foi muito positivo individualmente. Para mim, um dos melhores em minha carreira. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo e lutando para construir uma história de títulos e boas atuações aqui - disse.
Ainda de acordo com o defensor, que tem passagem pelo Ceará, o Shimizu tem tudo para evoluir nas próximas temporadas.
- O grupo é bom e tem se dedicado para melhorar a cada dia. Vamos lutar muito para que o clube continue crescendo e melhorando seu desempenho em campo.

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