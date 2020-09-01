Valdo espera título da J-League no Shimizu S-Pulse em seu primeiro ano

Uma das contratações do Shimizu S-Pulse nesta temporada, o zagueiro Valdo quer o título da J-League com a equipe japonesa neste ano. Segundo o defensor, a meta de todos no clube é manter um nível forte de atuação nos próximos meses para que esse objetivo seja alcançado.- O Shimizu é uma das grandes equipes do futebol japonês e fez investimentos importantes nesta temporada. Temos que lutar muito neste ano para vencermos a J-League, que é uma competição forte, equilibrada e que muitas equipes têm chances de conquistá-la. Vamos nos empenhar muito por isso.