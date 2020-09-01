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futebol

Valdo espera título da J-League no Shimizu S-Pulse em seu primeiro ano

Zagueiro brasileiro está confiante em seu primeiro ano atuando no futebol japonês...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 16:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2020 às 16:28
Crédito: Divulgação / Shimizu
Uma das contratações do Shimizu S-Pulse nesta temporada, o zagueiro Valdo quer o título da J-League com a equipe japonesa neste ano. Segundo o defensor, a meta de todos no clube é manter um nível forte de atuação nos próximos meses para que esse objetivo seja alcançado.- O Shimizu é uma das grandes equipes do futebol japonês e fez investimentos importantes nesta temporada. Temos que lutar muito neste ano para vencermos a J-League, que é uma competição forte, equilibrada e que muitas equipes têm chances de conquistá-la. Vamos nos empenhar muito por isso.
Ainda de acordo com o defensor, que tem passagem pelo Ceará, seu desejo é fazer o maior número de jogos possível na temporada.
- Estou trabalhando muito para fazer o maior número de jogos possíveis no clube. Venho me dedicando muito para fazer a minha história no Shimizu. Não tem faltado dedicação da minha parte.

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