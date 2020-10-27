Valdo espera evolução na J-League e foca em melhorar números no Japão

Crédito: Divulgação / Shimizu

Uma das contratações do Shimizu S-Pulse neste ano, o zagueiro Valdo quer a evolução na J-League com a equipe japonesa. Segundo o jogador, a meta de todos no clube é ter um nível forte de atuação alto nos próximos meses para que o time possa melhorar sua posição na tabela.

- Estamos lutando muito para que a equipe possa evoluir e melhorar seus números no campeonato nestas próximas semanas. Vamos nos dedicar ao máximo para que isso seja possível. O grupo vem se empenhando para crescer de produção nesta sequência da temporada - disse.

Ainda de acordo com o defensor, que tem passagem pelo Ceará, seu desejo é fazer o maior número de jogos possível na temporada.