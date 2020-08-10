Valdo espera evolução do Shimizu S-Pulse na J-League e fala sobre momento artilheiro no clube

Crédito: Valdo vive um bom momento no futebol japonês (Divulgação/Shimizu

Uma das novidades do Shimizu S-Pulse nesta temporada, o zagueiro Valdo, ex-Ceará, vem se destacando com a camisa do clube japonês este ano. Com dois gols na J-League e vivendo uma grande fase, o jogador brasileiro falou sobre o crescimento que teve desde a sua chegada há alguns meses.

- Esse ano tem sido muito especial e tudo que tem acontecido comigo é consequência de um trabalho forte que tenho feito desde a minha chegada. Estou muito feliz com esse crescimento que tive no futebol japonês. Tenho aprendido muito. Estou evoluindo a cada dia aqui. Espero manter isso até o fim da temporada. Até os gols estão saindo - disse.

Ainda de acordo com o defensor, a meta do clube é brigar nas primeiras posições da J-League.