Valdo espera evolução do Shimizu S-Pulse na J-League após goleada

Crédito: Valdo quer que equipe se recupere na tabela da primeira divisão do Campeonato Japonês (Divulgação/Shimizu

No Shimizu S-Pulse desde o início temporada, o zagueiro Valdo, ex-Ceará, destacou o triunfo sobre o Shonam Bellmare no último final de semana por 3 x 0. Segundo o defensor, esse resultado foi muito importante para o elenco, que estava precisando de uma boa vitória para ganhar ainda mais motivação na disputa.

- A vitória na última rodada, diante de uma equipe forte, fora de casa, foi muito importante para todos aqui. Fizemos uma grande apresentação e isso nos dá confiança para mantermos esse nível até o final. Todos aqui estão de parabéns pela evolução demonstrada. Agora é continuar com esse ritmo - disse.

Ainda de acordo com o defensor, o objetivo do grupo é fazer uma boa sequência nas próximas semanas.