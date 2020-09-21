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futebol

Valdo espera evolução do Shimizu S-Pulse na J-League após goleada

Zagueiro é titular absoluto da equipe japonesa
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Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 11:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2020 às 11:01
Crédito: Valdo quer que equipe se recupere na tabela da primeira divisão do Campeonato Japonês (Divulgação/Shimizu
No Shimizu S-Pulse desde o início temporada, o zagueiro Valdo, ex-Ceará, destacou o triunfo sobre o Shonam Bellmare no último final de semana por 3 x 0. Segundo o defensor, esse resultado foi muito importante para o elenco, que estava precisando de uma boa vitória para ganhar ainda mais motivação na disputa.
- A vitória na última rodada, diante de uma equipe forte, fora de casa, foi muito importante para todos aqui. Fizemos uma grande apresentação e isso nos dá confiança para mantermos esse nível até o final. Todos aqui estão de parabéns pela evolução demonstrada. Agora é continuar com esse ritmo - disse.
Ainda de acordo com o defensor, o objetivo do grupo é fazer uma boa sequência nas próximas semanas.
- Vamos lutar muito para que a equipe possa fazer uma boa sequência nestas próximas semanas. Temos que manter o foco nisso para crescermos ainda mais na tabela de classificação da competição.

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