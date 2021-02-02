Valdo elogia preparação do Shimizu antes do início da J-League

Crédito: Divulgação / Shimizu

Principal nome do sistema defensivo do Shimizu S-Pulse, o zagueiro Valdo, ex-Ceará, falou sobre o trabalho intenso que a equipe vem fazendo desde a reapresentação. Segundo o defensor, o grupo tem tudo para continuar evoluindo no dia a dia.

Veja a tabela do Inglês-Estamos em um ritmo forte nestas últimas semanas e fazendo um trabalho intenso desde a volta às atividades. Vamos manter isso agora para continuarmos melhorando nosso desempenho em campo - disse.

Ainda de acordo com o defensor, o elenco do Shimizu vai com tudo para fazer um grande 2021.