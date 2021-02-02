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futebol

Valdo elogia preparação do Shimizu antes do início da J-League

Zagueiro brasileiro ex-Ceará está passando por ótimo momento na equipe japonesa do Shimizu
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LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 20:28

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 20:28

Crédito: Divulgação / Shimizu
Principal nome do sistema defensivo do Shimizu S-Pulse, o zagueiro Valdo, ex-Ceará, falou sobre o trabalho intenso que a equipe vem fazendo desde a reapresentação. Segundo o defensor, o grupo tem tudo para continuar evoluindo no dia a dia.
Veja a tabela do Inglês-Estamos em um ritmo forte nestas últimas semanas e fazendo um trabalho intenso desde a volta às atividades. Vamos manter isso agora para continuarmos melhorando nosso desempenho em campo - disse.
Ainda de acordo com o defensor, o elenco do Shimizu vai com tudo para fazer um grande 2021.
Estamos muito motivados para essa temporada e na expectativa para que esse ano seja muito bom dentro de campo. O grupo está muito focado - concluiu Valdo.

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