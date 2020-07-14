Valdo destaca rápida adaptação ao Shimizu S-Pulse e foca em título

Crédito: Valdo busca se destacar no futebol japonês neste ano (Divulgação/Shimizu

Um dos principais jogadores do Ceará nos últimos anos, o zagueiro Valdo já é titular do Shimizu S-Pulse em 2020. Feliz com o crescimento que teve no Japão desde a sua chegada, o jogador destacou o bom trabalho que vem realizando nos últimos meses e falou sobre a expectativa para o ano.

- Esse ano tem sido muito intenso desde o início. Trabalhei muito para conquistar meu espaço e para ajudar o Shimizu dentro de campo. Vou continuar me dedicando ao máximo para melhorar meu desempenho em campo com a camisa do clube nos próximos meses. Essa é a minha meta - disse.

Ainda de acordo com o defensor, a meta do clube é brigar nas primeiras posições da J-League.