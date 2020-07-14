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futebol

Valdo destaca rápida adaptação ao Shimizu S-Pulse e foca em título

Zagueiro está confiante em seu primeiro ano no Japão
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2020 às 14:13

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 14:13

Crédito: Valdo busca se destacar no futebol japonês neste ano (Divulgação/Shimizu
Um dos principais jogadores do Ceará nos últimos anos, o zagueiro Valdo já é titular do Shimizu S-Pulse em 2020. Feliz com o crescimento que teve no Japão desde a sua chegada, o jogador destacou o bom trabalho que vem realizando nos últimos meses e falou sobre a expectativa para o ano.
- Esse ano tem sido muito intenso desde o início. Trabalhei muito para conquistar meu espaço e para ajudar o Shimizu dentro de campo. Vou continuar me dedicando ao máximo para melhorar meu desempenho em campo com a camisa do clube nos próximos meses. Essa é a minha meta - disse.
Ainda de acordo com o defensor, a meta do clube é brigar nas primeiras posições da J-League.
- O Shimizu investiu muito e tem totais condições de terminar o campeonato em uma boa posição, quem sabe brigando pelo título dele. Vamos manter uma intensidade nos próximos meses para que isso seja possível.

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