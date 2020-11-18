Valdo destaca momento no Shimizu S-Pulse e quer bom final de ano

Crédito: Divulgação / Shimizu

Um dos pilares da defesa do Shimizu S-Pulse, o zagueiro Valdo destacou o ótimo ano que tem feito com a camisa do clube japonês. Segundo o defensor, sua meta é continuar crescendo de produção para ajudar o grupo nas próximas semanas.

- Essa temporada tem sido muito especial para mim dentro de campo. Estou trabalhando muito para continuar melhorando meus números com a camisa do clube nestas próximas semanas. Tenho certeza que a sequência da temporada será ainda melhor para mim e para todos no clube - disse.

Ainda de acordo com o defensor, que tem passagem pelo Ceará, o grupo quer fazer uma grande reta final de temporada.