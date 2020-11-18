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futebol

Valdo destaca momento no Shimizu S-Pulse e quer bom final de ano

Atleta do Shimizu S-Pulse está confiante em seu primeiro ano atuando no futebol japonês
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LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2020 às 17:26

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 17:26

Crédito: Divulgação / Shimizu
Um dos pilares da defesa do Shimizu S-Pulse, o zagueiro Valdo destacou o ótimo ano que tem feito com a camisa do clube japonês. Segundo o defensor, sua meta é continuar crescendo de produção para ajudar o grupo nas próximas semanas.
- Essa temporada tem sido muito especial para mim dentro de campo. Estou trabalhando muito para continuar melhorando meus números com a camisa do clube nestas próximas semanas. Tenho certeza que a sequência da temporada será ainda melhor para mim e para todos no clube - disse.
Ainda de acordo com o defensor, que tem passagem pelo Ceará, o grupo quer fazer uma grande reta final de temporada.
- Vamos lutar muito para que a equipe possa fazer uma grande reta final de temporada. O elenco tem se dedicado muito para encerrar bem a temporada.

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