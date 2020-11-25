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futebol

Valdo comemora vitória importante do Shimizu S-Pulse na J-League

Zagueiro vem fazendo grande temporada no Japão e é um dos destaques da equipe
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Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 12:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 nov 2020 às 12:41
Crédito: Divulgação/Shimizu
Um dos principais nomes da defesa do Shimizu S-Pulse, o zagueiro Valdo, ex-Ceará, destacou o ótimo jogo que a equipe fez nesta quarta-feira diante do Yokohama, que terminou 3 x 1. A vitória, segundo o jogador, vai dar confiança ao grupo para a sequência da J-League.
- Fizemos um grande jogo e a vitória foi merecida. Foi um jogo importante para o grupo, que precisava dos três pontos. O elenco está de parabéns pela luta e entrega durante os noventa minutos desta decisão - disse.Ainda de acordo com o defensor, o grupo quer fazer uma grande reta final de temporada.
- Vamos continuar nos dedicando para melhorarmos nosso desempenho em campo nestas próximas semanas. O grupo está muito motivado para que isso seja possível.

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