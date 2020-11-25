Valdo comemora vitória importante do Shimizu S-Pulse na J-League

Crédito: Divulgação/Shimizu

Um dos principais nomes da defesa do Shimizu S-Pulse, o zagueiro Valdo, ex-Ceará, destacou o ótimo jogo que a equipe fez nesta quarta-feira diante do Yokohama, que terminou 3 x 1. A vitória, segundo o jogador, vai dar confiança ao grupo para a sequência da J-League.

- Fizemos um grande jogo e a vitória foi merecida. Foi um jogo importante para o grupo, que precisava dos três pontos. O elenco está de parabéns pela luta e entrega durante os noventa minutos desta decisão - disse.Ainda de acordo com o defensor, o grupo quer fazer uma grande reta final de temporada.