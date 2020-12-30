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futebol

Valdo celebra primeiro ano no Japão e foca em temporada 2021 no Shimizu

Atleta do Shimizu S-Pulse está confiante após seu primeiro ano atuando no futebol japonês
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 dez 2020 às 14:45

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 14:45

Crédito: Divulgação / Shimizu
Titular do Shimizu S-Pulse em 2020, o zagueiro Valdo destacou a ótima temporada que fez com a camisa do clube japonês. Segundo o defensor, o ano foi muito especial, já que ele esteve em campo em praticamente todas as partidas da equipe da Terra do Sol Nascente.
+ Veja a tabela da Liga dos Campeões- Individualmente foi uma temporada muito especial para mim. Estive em campo em praticamente todas as partidas da equipe no ano e isso é muito importante. Trabalhei muito ao longo da época para ajudar e para fazer grandes partidas com a camisa do Shimizu - disse.
+ Retrospectiva 2020: Veja os times europeus que mais decepcionaram neste ano
Ainda de acordo com o defensor, que tem passagem pelo Ceará, a meta é continuar crescendo em 2021.
- Vou trabalhar muito para que a próxima temporada seja ainda melhor que essa. Estou muito motivado para o ano de 2021 aqui no futebol japonês.

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