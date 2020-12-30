Valdo celebra primeiro ano no Japão e foca em temporada 2021 no Shimizu

Crédito: Divulgação / Shimizu

Titular do Shimizu S-Pulse em 2020, o zagueiro Valdo destacou a ótima temporada que fez com a camisa do clube japonês. Segundo o defensor, o ano foi muito especial, já que ele esteve em campo em praticamente todas as partidas da equipe da Terra do Sol Nascente.

+ Veja a tabela da Liga dos Campeões- Individualmente foi uma temporada muito especial para mim. Estive em campo em praticamente todas as partidas da equipe no ano e isso é muito importante. Trabalhei muito ao longo da época para ajudar e para fazer grandes partidas com a camisa do Shimizu - disse.

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Ainda de acordo com o defensor, que tem passagem pelo Ceará, a meta é continuar crescendo em 2021.