Valdivia comenta sobre preparação do Avaí para encarar o Brusque

Crédito: Frederico Tadeu/Avaí

Com um longo período de treinos até reencontrar o Brusque pela semifinal do Catarinense, o elenco do Avaí faz os últimos ajustes para lutar por mais uma decisão estadual.

+ Saiba quem são os artilheiros dos principais Campeonatos Estaduais de 2021 até o momento

O meia-atacante Valdivia é uma das esperanças do time de Claudinei Oliveira e vê pontos positivos nesta inter temporada.

‘Preparação muito importante da parte física neste período até o jogo contra o Brusque, que é uma decisão para nós. Este período é importante até para o restante da temporada. Estamos treinando bem a parte tática e a física’, declarou aos canais do Leão, antes de completar:

‘Estamos trabalhando também as finalizações. Vamos procurar acertar, focar e aproveitar as próximas oportunidades que tivermos. Sabemos o que fazer no jogo, temos que ir em busca disso’.