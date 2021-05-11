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futebol

Valdivia comenta sobre preparação do Avaí para encarar o Brusque

Meio-campista acredita que o time vai aproveitar ao máximo o longo espaço no calendário entre as partidas...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 18:51

LanceNet

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Publicado em 

11 mai 2021 às 18:51
Crédito: Frederico Tadeu/Avaí
Com um longo período de treinos até reencontrar o Brusque pela semifinal do Catarinense, o elenco do Avaí faz os últimos ajustes para lutar por mais uma decisão estadual.
+ Saiba quem são os artilheiros dos principais Campeonatos Estaduais de 2021 até o momento
O meia-atacante Valdivia é uma das esperanças do time de Claudinei Oliveira e vê pontos positivos nesta inter temporada.
‘Preparação muito importante da parte física neste período até o jogo contra o Brusque, que é uma decisão para nós. Este período é importante até para o restante da temporada. Estamos treinando bem a parte tática e a física’, declarou aos canais do Leão, antes de completar:
‘Estamos trabalhando também as finalizações. Vamos procurar acertar, focar e aproveitar as próximas oportunidades que tivermos. Sabemos o que fazer no jogo, temos que ir em busca disso’.
O confronto entre Avaí e Brusque está agendado para o dia 19 de maio. O primeiro duelo que ocorreu na Ressacada, terminou empatado sem gols.

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