Valdivia assume papel de protagonista no Avaí

Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí passou por uma grande reformulação no elenco. Se no começo do ano tudo ficou difícil para o time da Ressacada, quando a equipe entrosou o jogo fluiu dentro de campo e a equipe terminou a fase de classificação do Catarinense com a melhor campanha.E MAIS:Chelsea e City disputam a contratação de Ben ChilwellMassagista do Corinthians está internado após contrair coronavírusMonaco anuncia que goleiro Subasic deixará o clube depois de oito anosUma das aquisições para a temporada foi o meia-armador Valdivia. O jogador que colecionou passagens por Internacional, Vasco, Atlético-MG e São Paulo chegou desacreditado à Ressacada.Aos poucos, o atleta caiu no gosto da torcida e começou a ter destaque no time titular. Na campanha do catarinense, Valdivia participou de cinco dos 12 gols do Leão.