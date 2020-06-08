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futebol

Valdivia assume papel de protagonista no Avaí

Meio-campo participou de cinco dos 12 gols do Avaí no Campeonato Catarinense...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2020 às 19:08

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 19:08

Crédito: Divulgação/André Palma
Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí passou por uma grande reformulação no elenco. Se no começo do ano tudo ficou difícil para o time da Ressacada, quando a equipe entrosou o jogo fluiu dentro de campo e a equipe terminou a fase de classificação do Catarinense com a melhor campanha.E MAIS:Chelsea e City disputam a contratação de Ben ChilwellMassagista do Corinthians está internado após contrair coronavírusMonaco anuncia que goleiro Subasic deixará o clube depois de oito anosUma das aquisições para a temporada foi o meia-armador Valdivia. O jogador que colecionou passagens por Internacional, Vasco, Atlético-MG e São Paulo chegou desacreditado à Ressacada.Aos poucos, o atleta caiu no gosto da torcida e começou a ter destaque no time titular. Na campanha do catarinense, Valdivia participou de cinco dos 12 gols do Leão.
Assistências
A grande participação do jogador é na hora do último passe. Das cinco participações, ele marcou um e deixou o companheiro em ótima condição para concluir em quatro vezes.
No ranking das estatísticas, ele aparece no topo. Os três outros atletas que também disputam o posto de garçom estão com apenas uma assistência.
Ranking
1º Valdivia – 4 assistências 2º - Capa, Wesley e Rildo – 1 assistência E MAIS:

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