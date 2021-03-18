Vai voltar? Calleri comenta possível retorno ao São Paulo

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Como de costume nas janelas de transferências, o nome do atacante Calleri voltou a rondar os ambientes do São Paulo. O argentino, que teve grande passagem no clube entre janeiro e junho de 2016, comentou sobre um possível retorno ao clube do Morumbi.

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Ele está atualmente no Osasuna, da Espanha, emprestado pelo Deportivo Maldonado, do Uruguai. Seu vínculo de empréstimo vai até o final desta temporada.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! - Claro (que queria voltar). Como jogador foi o lugar onde fui mais feliz e mais desfrutei do futebol. Foram seis meses que passaram voando. Foi onde me senti melhor. As pessoas gostavam de mim. A bola batia no meu joelho e ia parar no ângulo. . Obviamente, em um lugar onde fui feliz, sempre gostaria de voltar - afirmou o atacante de 27 anos, em entrevista ao portal '90min'. Calleri também fez questão de elogiar o técnico Hernán Crespo, seu compatriota e afirmou que desejaria, um dia, trabalhar com o comandante.

- Acompanhei o que Crespo fez com Defensa y Justicia na Sul-Americana. Sua forma de pensar o futebol caiu muito bem à equipe. O que ele transmite como o grande 9 que foi o que os jogadores refletiram. Fez com que jogassem muito bem. Creio que agora no São Paulo vai se dar muito bem - disse o jogador.