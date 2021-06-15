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futebol

Vai um gol aí? Fortaleza de Vojvoda balançou a rede por 32 vezes

Com estilo ofensivo, o Leão tem feito vítimas neste início de trajetória do argentino...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2021 às 19:37

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 19:37

Crédito: (Leonardo Moreira/FEC
A grande novidade do Campeonato Brasileiro nas rodadas iniciais é o Fortaleza. O Leão, que é comandado por Pablo Vojvoda, obteve 100% de aproveitamento e divide a liderança com o Athletico.
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Apesar de surpreender muita gente, que ainda não conhecia o seu trabalho, o comandante argentino mostra que pode dar trabalho aos rivais e tudo indica que a sua equipe vai permanecer na parte alta da tabela
Desde a sua chegada ao Fortaleza, Pablo Vojvoda dirigiu o Leão em 10 oportunidades, com oito vitórias e seis empates. Dos triunfos, cinco deles ocorreram em goleadas.
O maior placar do Fortaleza aconteceu na semi do estadual, quando a equipe bateu o Atlético-CE por 6 a 0.
Confira abaixo os números de Vojvoda no Fortaleza:
10 jogos8 vitórias2 empates32 gols marcados4 gols sofridos

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