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Vai ser titular na final? Luciano coleciona bons números no São Paulo contra o Palmeiras

Atacante é o segundo maior goleador do Tricolor contra o Alviverde na década, só perdendo para Luis Fabiano...

Publicado em 29 de Março de 2022 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2022 às 07:00
O São Paulo se prepara para enfrentar o Palmeiras, nesta quarta-feira (30), às 21h40, no Morumbi, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista. E se tem um jogador que gosta de atuar contra esse rival é Luciano. O camisa 11 coleciona boas marcas diante do Alviverde. VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022!
Se pegarmos todos os jogadores que marcaram contra o Palmeiras desde 2012, Luciano aparece na segunda posição do ranking, com três gols em seis partidas. Ele só perde para Luis Fabiano, que marcou quatro vezes, também em seis jogos realizados.
No Paulistão, ele tem um gol marcado em três jogos. No entanto, esse tento foi especial, feito na vitória por 2 a 0 na final do Campeonato Paulista da última temporada, em um título que quebrou um jejum de quase nove anos do São Paulo sem levantar troféus. Nas últimas partidas entre São Paulo e Palmeiras, Luciano é o artilheiro, com dois gols marcados, empatado com o volante Luan, que também marcou gol na final do último Paulistão e deixou sua marca no jogo de ida das quartas de final da Libertadores de 2021.
Luciano vem sendo ovacionado pela torcida mesmo quando não está em campo. Em duelos realizados no Morumbi, é comum ouvir os torcedores pedindo o atacante em campo, com os gritos de 'É, Luciano'. O que chama atenção no jogador é a sua vontade e garra em campo, fatores que colaboram para que ele esteja em alta com a torcida.
Nesta temporada, Luciano tem oito jogos, com um gol marcado. Desde que chegou ao São Paulo, ele já realizou 85 partidas, com 32 gols feitos. O Tricolor, inclusive, é o clube em que ele mais marcou na carreira.
MAIORES GOLEADORES DO SÃO PAULO CONTRA O PALMEIRAS DESDE 2012​Luis Fabiano - quatro gols em seis jogos Luciano - três gols em seis jogos Pablo - dois gols em 11 jogos Luan - dois gols em 12 jogos
Fonte: oGol
Crédito: LucianoéosegundomaiorgoleadordoSãoPaulocontraoPalmeirasnadécada(Foto:Twitter/SãoPaulo

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