Vai sair? Entenda situação de Pato após ir de titular a preterido por Diniz

Crédito: Divulgação/São Paulo FC

Alexandre Pato perdeu moral no São Paulo após a queda da equipe diante do Mirassol no Campeonato Paulista. Titular e frequentemente elogiado por Fernando Diniz até aquela derrota por 3 a 2, o atacante perdeu a posição para Liziero e nem saiu do banco nas duas primeiras rodadas do Brasileirão, contra Fortaleza e Vasco.

É o único dos titulares a ficar sem espaço após o vexame no Estadual. Todos os outros mantiveram suas vagas nas duas partidas seguintes, exceção feita a Vitor Bueno, que só não está jogando devido a um edema no adutor esquerdo. Quem herdou a vaga foi o jovem Paulinho Boia, que estava fora dos planos até a paralisação dos campeonatos e tem agradado a comissão técnica pela intensidade. Contra o Vasco, em busca da reação, Diniz ainda lançou mão de Helinho e Gonzalo Carneiro, uruguaio que não jogava havia mais de um ano devido a uma suspensão por uso de doping.A diretoria do São Paulo encara as opções do treinador como simples reflexos de uma má fase de Pato, mas já havia no clube, mesmo antes disso, a percepção de que o custo-benefício do atacante de 30 anos é muito alto. Não é correto dizer que o Tricolor o colocou no mercado agora que ele perdeu espaço, mas uma oferta pelo camisa 7 seria muito bem recebida no Morumbi. Não apareceu nenhuma até o momento.

Contratado em 2019 após ficar bem perto do Palmeiras, Pato chegou com um salário menor para se enquadrar no orçamento da temporada passada e teve aumento a partir de janeiro, com luvas e salários. Os valores diluídos até 2022, quando o contrato acaba, sempre foram considerados altos, mas o clube não contava com um decréscimo grande de receitas gerado pela pandemia. Aliviar a folha com a saída de um jogador caro que acaba de virar reserva, na visão dos dirigentes, não seria má ideia.

Enquanto isso, Pato segue treinando em busca de um espaço na equipe e não fez nenhum movimento para sair. No entorno dele, há surpresa com a mudança repentina de status entre os atacantes - de titular a praticamente última opção - e relatos de que não lhe falta comprometimento, uma vez que o jogador até tem adotado cuidados redobrados com a parte física para estar bem na volta do futebol.

Pato tem quatro gols em 13 jogos disputados na temporada. Só Pablo e Daniel Alves, artilheiros do elenco com seis gols cada um, foram às redes mais vezes. No ano passado, ele anotou cinco vezes em 22 partidas.