Vai sair do São Paulo? O que sabemos sobre interesse mexicano em Volpi

Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc

O São Paulo vê mais uma vez o seu goleiro, Tiago Volpi, ser alvo de clubes mexicanos. Desta vez, o interessado na contratação do arqueiro é o Monterrey, que fez uma sondagem para saber a situação do jogador, titular do Tricolor Paulista.

A informação foi publicada inicialmente pela ESPN do México e confirmada no LANCE!. No entanto, a reportagem apurou que não há, por enquanto, nenhuma proposta oficial dos mexicanos para o goleiro do Tricolor. Sendo assim, o camisa um segue nos planos da diretoria e também da comissão técnica.

Começou o Brasileirão! Baixe o aplicativo do LANCE! Volpi é muito conhecido no futebol mexicano, já que atuou no Querétaro de 2015 a 2019, sendo um dos ídolos e jogadores mais conhecidos do clube. Lá, chegou a jogar junto com Ronaldinho Gaúcho. Esta é a segunda vez que o Monterrey aparece como interessado no goleiro. A primeira aconteceu no início do mês passado.